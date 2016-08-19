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chp'liler, ak parti'yi ziyaret edip ilçenin sorunlarını konuştu

CHP'LİLER, AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDİP İLÇENİN SORUNLARINI KONUŞTU

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde CHP yöneticileri, AK Parti ilçe yönetimiyle bir araya gelerek ülkenin ve kentin sorunları ile çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 14:47
Puan Ver : Chp'liler, Ak Parti'yi Ziyaret Edip İlçenin Sorunlarını Konuştu(0/10)


MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde CHP yöneticileri, AK Parti ilçe yönetimiyle bir araya gelerek ülkenin ve kentin sorunları ile çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Böylece, bayramlar dışında muhalefet partisinden iktidar partisi teşkilatına yapılan ender ziyaretlerden biri gerçekleşmiş oldu.

CHP Tarsus İlçe Başkanı Ali İlk, yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ali İlk, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkenin hiçbir parti ayırımı yapmadan birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, ülkenin ve kentin sorunları ile çözüm yolları fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi. İlk ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldız'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı 12 maddelik Taksim manifestosunu vererek, "Ülkemizin ve milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için hepimiz el ele, gönül gönülle vererek hep birlikte hareket edeceğiz" dedi.








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