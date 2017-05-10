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chp'li yöneticiler bylock'tan gözaltına alındı

CHP'Lİ YÖNETİCİLER BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINDI

Bolu'da, FETÖ'nün haberleşme programı bylock kullandıkları iddia edilen ve gözaltına alınan şahıslar arasında CHP Bolu il Yönetimi üyesi iki kişinin olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 14:22
Puan Ver : Chp'li Yöneticiler Bylock'tan Gözaltına Alındı(9/10)7


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock'u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Bolu merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri arasında, 2013 yılında yapılan kongre ile CHP Bolu İl Yönetimi üyesi olan üniversite öğrencileri Turgut E. ve Recep A.'nin de olduğu öğrenildi. Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Turgut E.'nin parti içinde Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu, Recep A.'nın ise bir dönem CHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandığı belirtildi. Aynı zamanda şahısların bir dönem cemaate bağlı evlerde kaldığı da iddia edildi.

 



 



kaynak:sabah








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