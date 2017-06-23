Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne sosyal medyadan yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu ve Adalet Yürüyüşü'ne katılanları ölümle tehdit eden AKP Karabağlar Meclis üyesi Kavuz'a CHP Karabağlar İlçe Başkanı Yıldız çok sert tepki gösterdi.



Video ile ilgili olarak CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın suç duyurusunda bulunurken, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Kavuz'a çok sert tepki gösterdi.



Yıldız yaptığı açıklamada "Bu kendini bilmez hadsiz mahlukat, insani değerlerden nasibini yeterince almamış şahıs hakkında, her türlü hukuki işlemi gerçekleştireceğiz.







kaynak:cumhuriyet