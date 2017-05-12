CHP'Lİ VEKİLLERİN AÇLIK GREVİ BİTTİ
KHK'yla işten çıkarılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak açlık grevine giden 4 CHP'li vekil işkembecide grevi sonlandırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm TBMM'de 24 saatlik açlık grevi yaptılar.
CHP'li vekiller, grev süresi dolduktan sonra işkembecide yemek yediler.
kaynak:ensonhaber
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