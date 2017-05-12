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chp'li vekillerin açlık grevi bitti

CHP'Lİ VEKİLLERİN AÇLIK GREVİ BİTTİ

KHK'yla işten çıkarılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak açlık grevine giden 4 CHP'li vekil işkembecide grevi sonlandırdı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:14
Puan Ver : Chp'li Vekillerin Açlık Grevi Bitti(6/10)7


Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm TBMM'de 24 saatlik açlık grevi yaptılar.



CHP'li vekiller, grev süresi dolduktan sonra işkembecide yemek yediler.



 



kaynak:ensonhaber






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