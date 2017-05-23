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chp'li vekillerden oturma eylemi

CHP'Lİ VEKİLLERDEN OTURMA EYLEMİ

CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Ali Haydar Hakverdi ve Veli Ağbaba, Kızılay Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi başlattı

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:37
Puan Ver : Chp'li Vekillerden Oturma Eylemi(8/10)5


"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesinin ardından CHP'li vekiller oturma eylemi başlattı.



İHA'nın haberine göre; Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanarak Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden grubu polis ekipleri defalarca dağılmaları konusunda uyardı. Polisin uyarısına rağmen direnen grup üyelerinden 12 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Ali Haydar Hakverdi ve Veli Ağbaba İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi başlattı.



 



kaynak:habertürk








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