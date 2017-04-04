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chp'li vekilin o sözlerine kılıçdaroğlu da tepki gösterdi

CHP'Lİ VEKİLİN O SÖZLERİNE KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken sözleri ile ilgili konuştu

Tarih : 04 Nisan 2017, 12:41
Puan Ver : Chp'li Vekilin O Sözlerine Kılıçdaroğlu Da Tepki Gösterdi(6/10)3


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken açıklamalarının ardından "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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