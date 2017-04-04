CHP'Lİ VEKİLİN O SÖZLERİNE KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken sözleri ile ilgili konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken açıklamalarının ardından "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz" diye konuştu.
kaynak:habertürk
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