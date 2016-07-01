

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlara eklenecek bandrol ücretiyle vatandaştan TRT için yeni gelir toplanacağını belirten CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan yaptığı yazılı açıklamada TRT'nin uçan kuştan para kestiğini iddia etti. Arslan, "'Elektrikte yılda 800 milyon lirayı aşan TRT katılım payı kaldırılsın' dediğimizde reddedenler, yandaş yayıncılık için şimdi telefonlara, tabletlere dadandı. Evinde ve işyerinde zaten TRT payı ödeyen vatandaş, şimdi bir de telefonuna, bilgisayarına konan TRT haracını bandrol adı altında ödemeye zorlanıyor. Bakanlar Kurulu'nun kararı cep telefonu fiyatlarını 200 liraya kadar arttıracak, cepler parti kanalına dönüşen TRT için boşaltılacak. 8 bin civarında çalışanı olduğu söylenen TRT'nin gelir kalemine baktığınızda, aslında tüm Türkiye ay boyunca TRT'ye çalışıyor demektir. TRT uçan kuştan para kesmeye başladı" dedi.







KARARIN GEREKÇESİNİ SORDU







TRT'nin gelir ve harcamaları ile yürüttüğü yayıncılık anlayışının kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılandığını söyleyen CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, TBMM'ne konuyla ilgili soru önergesi verdiğini kaydetti. Arslan'ın verdiği soru önergesi şöyle:







"Yayıncılık anlayışı taraflı olduğu sıkça eleştiri konusu olan TRT'nin bandrol bedeli artışı için alınan kararın gerekçesi nedir? Bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan bandrol bedeli alınmasının nedeni nedir; kullanıcıların bu yolla ne oranda TRT yayını izlediğine dair bir araştırma yapılmış mıdır? Alınacak bedeller yoluyla TRT gelirinin ne kadar artması öngörülmektedir? Evinde, işyerinde zaten TRT payı ödeyen kişilerin, cep telefonu, tablet ve bilgisayar için ayrıca TRT bandrol bedeli ödemesinin yaratacağı yük adil ve hukuki midir? Bu yolla kaç kullanıcının, ne kadar tutarda mükerrer TRT payı ödeyeceği hesaplanarak mı bu karar verilmiştir?"