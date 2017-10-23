CHP'Lİ VEKİLDEN ÇARPICI İDDİA: GÖKÇEK, EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI
CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in Dikmen'deki konutunda bulunan tablo ve benzeri eşyalarını taşıtmaya başladığını iddia etti.
İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.
"EŞYALARINI TAŞITMAYA BAŞLADI"
Son iddia CHP milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gökçek'in Dikmen'deki konutunda bulunan tablo ve benzeri eşyalarını taşıtmaya başladığını iddia etti.
İşte o tweet:
ERDOĞAN VE GÖKÇEK GÖRÜŞECEK
Öte yandan Melih Gökçek uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son bir görüşme yapmak istiyordu. Gökçek'in bu isteği bugün kabul oldu. Erdoğan, Gökçek'e bugün için randevu verdi.
ERDOĞAN "İSTİFALAR YAKINDA" DEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde istifa taleplerinin Gökçek'e ulaştırıldığını ve yakın zamanda istifa etmesinin beklendiğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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