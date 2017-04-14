CHP'Lİ VEKİL, KAHVEDE VATANDAŞLARLA TARTIŞTI
Referanduma iki gün kala CHP'den bir skandal daha! CHP Sakarya Milletvekili Engiz Özkoç, girdiği kahvehanede vatandaşla tartıştı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde referandum çalışması için kahveye giren CHP'li vekil Engin Özkoç, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. CHP'li vekil hayır propagandası yapmak isterken, kahvehanedeki vatandaşlar vekile AK Parti'nin icraatlarını hatırlattı.
kaynak:sabah
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