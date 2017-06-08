CHP'Lİ VEKİL KADINLARA ÖZEL VAGONU PROTESTO ETTİ
Talep üzerine Bursa'da başlayan erkeklerin de kullanabildiği "kadın öncelikli vagon" uygulamasını istemeyenler var.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş, talep üzerine trenlerinin en son vagonlarında kadınlara öncelik tanımaya başladı.
Bursa'dabugün'ün haberine göre erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini açıklandı.
'BAYAN YOLCULARIMIZA ÖNCELİKLİ VAGON'
Buna göre, uygulamanın mevcut durumdan tek farkı, "Bayan yolcularımıza öncelikli vagon" yazısının bulunması...
"BU ANLAYIŞLA ÇÖZÜLEMEZ"
Fakat "Bu bir başlangıç, bunu biliyoruz." diyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki gösterdi:
"Biz bu zihniyetin kadınların hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz."
kaynak:ensonhaber
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