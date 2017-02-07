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chp'li türkmen'e bir şok daha!

CHP'Lİ TÜRKMEN'E BİR ŞOK DAHA!

İzmirli Avukat Fatih Kanmaz, 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmalara konu olan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 07 Şubat 2017, 17:22
Puan Ver : Chp'li Türkmen'e Bir Şok Daha!(7/10)7


TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat eşi Rabia Kanmaz aracılığı ile savcılığa 2 sayfalık dilekçe veren ve dilekçede adı müşteki olarak yer alan Avukat Fatih Kanmaz, İzmir Adliyesine milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.



Av. Fatih Kanmaz, "Milletvekilleri milletin temsilcileri olarak her konuda özenle davranmakta yükümlüdürler. Milletvekilleri görevlerini yerine getirirken, kamu kaynaklarını kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde kullanmada muhtariyete sahiptirler. Kamu hizmetleri görülürken makuliyet sınırı açılmamalıdır. 1 milyon 200 bin liralık telefon görüşmesi yapan CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, görevini kötüye kullanmıştır. Oluşan kamu zararının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettim" dedi.



 



kaynak:sabah








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