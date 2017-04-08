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chp'li tuncay özkan'ın sözlerine inceleme

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN'IN SÖZLERİNE İNCELEME

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : Chp'li Tuncay Özkan'ın Sözlerine İnceleme(6/10)8


CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi.



CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan ile Haluk Pekşen, parti otobüsü üzerinde konuşurken sivil polislerle yaşanan gerginliğin sosyal medyaya yansıması üzerine açıklama yapmıştı. Açıklamada, yaşananların bazı internet siteleri tarafından 'CHP Milletvekilleri polise it dedi' şeklinde çarpıtıldığı ifade edilmişti.



 



kaynak:mynet

 








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