CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN'IN SÖZLERİNE İNCELEME
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi.
CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan ile Haluk Pekşen, parti otobüsü üzerinde konuşurken sivil polislerle yaşanan gerginliğin sosyal medyaya yansıması üzerine açıklama yapmıştı. Açıklamada, yaşananların bazı internet siteleri tarafından 'CHP Milletvekilleri polise it dedi' şeklinde çarpıtıldığı ifade edilmişti.
kaynak:mynet
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