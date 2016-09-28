CHP'Lİ TOPRAK: MOODY'S SONUNA KADAR HAKLI
CHP'li Erdoğan Toprak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu manipüle ederek düşürmesini doğru buldu. CHP'li Toprak, "Moody's sonuna kadar haklı" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Toprak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Moody's'in notunun siyasi olmadığını, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini ifade eden Toprak,"Bu tablonun sorumlusu AK Parti'dir" dedi.
Moody'sin not indirmesine tepki gösterenleri eleştirdi
Moody's'in not indirimine tepki gösteren hükümeti eleştiren Toprak, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, not indiriminin siyasi olduğunu, kendileri için kıymeti harbiyesinin olmadığını söylüyorlar. Reyting kuruluşlarını ciddiye almadıklarını ifade ediyorlar. 16 Mayıs 2013'te aynı Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Baa3 seviyesine yükselttiğinde siyasi miydi? Dış güçlerin telkinleriyle mi yapıldı?" dedi.
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