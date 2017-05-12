CHP'Lİ TEZCAN'IN VURULMASI DAVASINDA TAHLİYE KARARI
CHP'li Tezcan'ın vurulması davasında tahliye (1)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan A.S.'nin, şartlı tahliyesine karar verildi.
CHP'li Tezcan'ın vurulması davasında tahliye (1)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan A.S.'nin, şartlı tahliyesine karar verildi.
kaynak:hürriyet
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