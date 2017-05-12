CHP'li Tezcan'ın vurulması davasında tahliye (1)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan A.S.'nin, şartlı tahliyesine karar verildi.