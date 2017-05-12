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chp'li tezcan'ın vurulması davasında tahliye kararı

CHP'Lİ TEZCAN'IN VURULMASI DAVASINDA TAHLİYE KARARI

CHP'li Tezcan'ın vurulması davasında tahliye (1)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan A.S.'nin, şartlı tahliyesine karar verildi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:01
Puan Ver : Chp'li Tezcan'ın Vurulması Davasında Tahliye Kararı(5/10)7


CHP'li Tezcan'ın vurulması davasında tahliye (1)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan A.S.'nin, şartlı tahliyesine karar verildi.



 



kaynak:hürriyet








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