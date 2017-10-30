CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Faşist diktatör" demesine Hükümetin ardından Beştepe'den de tepki geldi.

"MİLLETİN İRADESİNE DÜŞMANLIK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "CHP'li Bülent Tezcan'ın nefret söylemi, anamuhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır." ifadesini kullandı.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Bunun siyaset olmadığını, milletin iradesine düşmanlık olduğunu vurgulayan Kalın, bu konuda yasal yollara başvurulacağını kaydetti.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ: TERBİYESİZ, AHLAKSIZ

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Tezcan'ın Erdoğan ile ilgili sözlerini "Terbiyesizlik, ahlaksızlık, edepsizlik" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: haberinburada