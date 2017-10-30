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CHP'Lİ TEZCAN'A HÜKÜMETTEN SONRA BEŞTEPE'DEN SERT TEPKİ: MİLLİ İRADEYE DÜŞMANLIKTIR!


CHP'li Tezcan'a Hükümetten Sonra Beştepe'den Sert Tepki: Milli İradeye Düşmanlıktır!
Tarih : 30 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Chp'li Tezcan'a Hükümetten Sonra Beştepe'den Sert Tepki: Milli İradeye Düşmanlıktır!(7/10)3

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Faşist diktatör" demesine Hükümetin ardından Beştepe'den de tepki geldi.

"MİLLETİN İRADESİNE DÜŞMANLIK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "CHP'li Bülent Tezcan'ın nefret söylemi, anamuhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır." ifadesini kullandı.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Bunun siyaset olmadığını, milletin iradesine düşmanlık olduğunu vurgulayan Kalın, bu konuda yasal yollara başvurulacağını kaydetti.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ: TERBİYESİZ, AHLAKSIZ

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Tezcan'ın Erdoğan ile ilgili sözlerini "Terbiyesizlik, ahlaksızlık, edepsizlik" olarak değerlendirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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