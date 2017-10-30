CHP'li Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine sert cevap veren Bozdağ, "Bu sözleri söyleyenin akıl sağlığı yerinde değildir. Bu terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır" dedi.

CHP'li Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "Faşist bir dikatatördür" sözlerine Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi.

Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Bu ülkede faşist bir parti varsa CHP'dir. Türkiye faşist bir ülke olsaydı Bülent Tezcan bu terbiyesizliği yapamazdı. " dedi.

"BÜYÜK BİR TERBİYESİZLİK"

İşte Bozdağ'ın sözleri:

Büyük bir terbiyesizlik, ahlaksızlıktır. CHP'nin geleneğinde bu var. Adnan Menderes'in idamını alkışladırlar. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti halkının seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı şekilde saldırdılar.

Türkiye'de tek faşist parti CHP'dir. Nazi Partisi'yle Musoluni'nin İtalya'sıyla yakın ilişki içindeydiler.

"TÜRKİYE FAŞİST OLSA, TEZCAN O CÜMLEYİ KURAMAZDI"

Şimdi kalkmışlar bu gelenekten gelenler demokratikleşmeyi sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aynı üslupla saldırmaktalar. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin faşist bir ülke olmamasının en büyük kanıtı, Bülent Tezcan'ın bu terbiyesizliği yapmasıdır. Türkiye faşist bir ülke olsaydı Tezcan o cümleyi kuramazdı.

Türkiye'yi demokratikleştiren sayın Cumhurbaşkanı'nın faşistlikle suçlanması için akıl sağlığının olmaması gerekiyor.

Kaynak: haberinburada