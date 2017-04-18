

ANKARA'da, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandum itirazında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Halk oylamasının iptalini istiyoruz" dedi.



CHP'li Tezcan, beraberinde çok sayıda CHP'li milletvekiliyle birlikte YSK'ya geldi. Girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, referandum dönemi boyunca halkın iradesinin hakim olması için sonuna kadar çaba gösterdiklerini söyledi.







kaynak:haberler