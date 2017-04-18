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chp'li tezcan: halk oylamasının iptalini istiyoruz

CHP'Lİ TEZCAN: HALK OYLAMASININ İPTALİNİ İSTİYORUZ

ANKARA'da, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandum itirazında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Halk oylamasının iptalini istiyoruz" dedi.

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:34
Puan Ver : Chp'li Tezcan: Halk Oylamasının İptalini İstiyoruz(6/10)6


 ANKARA'da, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandum itirazında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Halk oylamasının iptalini istiyoruz" dedi.



CHP'li Tezcan, beraberinde çok sayıda CHP'li milletvekiliyle birlikte YSK'ya geldi. Girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, referandum dönemi boyunca halkın iradesinin hakim olması için sonuna kadar çaba gösterdiklerini söyledi.



 



kaynak:haberler








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