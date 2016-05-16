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chp'li tekin'den hisarcıklıoğlu'na: bizim geri vitesimiz yok

CHP'Lİ TEKİN'DEN HİSARCIKLIOĞLU'NA: BİZİM GERİ VİTESİMİZ YOK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na meydan okuyup, "Çok korktum bu mahkemelerden. Bizim araçlarımızın geri vitesi olabilir. Ama bizim insan olarak geri vitesimiz yok" dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:17
Puan Ver : Chp'li Tekin'den Hisarcıklıoğlu'na: Bizim Geri Vitesimiz Yok(9/10)10


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TOBB'u eleştirdiği genel kurul toplantısı sonrasında başlayan tartışmalar özellikle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin arasında sözlü atışmaya dönüştü.



Tekin'in TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kendilerine gelerek "Bizi bu zalimlerden kurtarın" dediğini iddia etmesiyle başlayan atışma sürüyor. Son olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iftira atıldığını ve dava açabileceğini söylemesine yanıt geçikmedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir dizi açılış için geldiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu beldesine, Hisarcıklıoğlu'na meydan okudu








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