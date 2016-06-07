

Beraberindeki CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu ve Hakkari İl Başkanı Kahraman Altekin ile ilçeye giden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ilk olarak önceki gün Hatay'dan Yüksekova'ya dönerken kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği Salar ailesinin yakınlarının bulunduğu Aşağı Güveç Köyü'ne taziye ziyaretinde bulundu. Tanrıkulu ve beraberindekiler daha sonra operasyonların yoğun olarak yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi'nde inceleme yaptı.







ÇATIŞMA DIŞINDA OLAN YERLER DE YAKILIP YIKILMIŞ







İncelemelerinin ardından açıklama yapan Milletvekili Tanrıkulu, "Buradaki ortam çatışmanın sonucundaki ortam değil. Çatışma dışındaki olan yerler de tamamen yakılmış ve yıkılmış durumda. Bizim buna normal bir terörün, çatışmanın sonrasındaki faliyet dememiz mümkün değil. Bu yıkım ve zulüm konseptidir. Hiç kimsenin terörle mücadelede bir itirazı yok. Ama yurttaşlarımızın zulüm görmesine, bu şekilde yıkımla karşı karşıya kalmalarına, kendi özel tarihlerininin, kendiz özel anılarının tarip edilmesine kimse razı olmaz. Benim açımdan şok edici bir tablo" dedi.