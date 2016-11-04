CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'DAN HDP PROVOKASYONU
HDP'li Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere 12 milletvekilinin ifade vermeye gitmediği için gözaltına alınmasının ardından CHP'den skandal bir açıklama geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, düzenlenen operasyonu 'ülkeyi bölme hareketi' olarak yaftalamaya kalkıştı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak geçtiğimiz dönemler skandal savunularda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilere yönelik operasyonlar için de benzer bir tutum sergiledi.
OPERASYONA 'BOMBALAMA' DEDİ
Söz konusu operasyonu 'ülkeyi bölme harekatı' olarak tanımlamaya kalkışan Tanrıkulu, "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekatıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.
PKK SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR
Tanrıkulu, daha önce de skandal ifadeler kullanmıştı. Cizre'de herhangi bir çatışmanın olmadığı bilgisi olduğunu iddia eden Tanrıkulu, "Dolayısıyla yaşananın toplu infaz olduğu şüphesi söz konusudur" demişti.
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