O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

chp'li sezgin tanrıkulu'dan hdp provokasyonu

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'DAN HDP PROVOKASYONU

HDP'li Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere 12 milletvekilinin ifade vermeye gitmediği için gözaltına alınmasının ardından CHP'den skandal bir açıklama geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, düzenlenen operasyonu 'ülkeyi bölme hareketi' olarak yaftalamaya kalkıştı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 11:23
Puan Ver : Chp'li Sezgin Tanrıkulu'dan Hdp Provokasyonu(9/10)8


Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak geçtiğimiz dönemler skandal savunularda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilere yönelik operasyonlar için de benzer bir tutum sergiledi.



OPERASYONA 'BOMBALAMA' DEDİ

Söz konusu operasyonu 'ülkeyi bölme harekatı' olarak tanımlamaya kalkışan Tanrıkulu, "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekatıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.



PKK SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

Tanrıkulu, daha önce de skandal ifadeler kullanmıştı. Cizre'de herhangi bir çatışmanın olmadığı bilgisi olduğunu iddia eden Tanrıkulu, "Dolayısıyla yaşananın toplu infaz olduğu şüphesi söz konusudur" demişti.








Etiketler: Chp  Li  Sezgin  Tanrıkulu  Dan  Hdp  Provokasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER