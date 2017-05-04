

CHP Trabzon Milletvekili Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "16 Nisan'daki referandumda sandıklarda tespit edilen hukuksuzluğun, sahteciliğin, hukuk devletinde olmaması gereken şaibenin, lekenin bir şekilde örtbas edilmeye, gündemin başka konulara çekilmeye çalışıldığını" savundu.



Anayasa Mahkemesi'nin, toplumdaki bütün gerginliklerin, çatışmanın ana nüvesi olduğunu öne süren Pekşen, "Öylesine bir Anayasa Mahkemesi var ki Başkanı bir telaş içinde, KHK adı altında kullanılan hukuksuzluklara kılıf aramakla meşgul. Yarın bir KHK ile 'Anayasanın ilk 3 maddesini değiştirdim' derseler siz ne diyeceksiniz? Bu soruya cevap veremeyecekseniz niye oturuyorsunuz? Bundan sonra orada oturduğunda hakim rozetini hangi gerekçeyle taşıyacaksınız." diye konuştu.







kaynak:habertürk



