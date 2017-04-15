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chp'li öztunç'tan adil gür hakkında çarpıcı iddia

CHP'Lİ ÖZTUNÇ'TAN ADİL GÜR HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Araştırma kuruluşu A&G'nin patronu Adil Gür hakkında bir iddia da CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç'tan geldi.

Tarih : 15 Nisan 2017, 12:00
Puan Ver : Chp'li Öztunç'tan Adil Gür Hakkında Çarpıcı İddia(6/10)6


 Öztunç, Adil Gür hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Öztunç, Adil Gür'ün AKP'den aldığı para karşılığında bu anketi açıkladığını söyledi.



CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Anketlerle HAYIRCILARI yıldırma operasyonu yapılıyor. Paraya satılan anketçilere 16 Nisanda HAYIR tokatını vuracağız. Sandıkta hile yapmak için sahtekarlara yalan anketler yayınlatıyorlar. Kimse inanmasın. Adil Gür para içi herşeyini satacak biridir. Adil Gür, Ankara'da Çukurambardaki Pelit Pastanesinin üst katında AKP'den aldığı para karşılığı bu sahte anketi açıklıyor” dedi.



 



kaynak:birgün








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