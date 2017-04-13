

Referandum çalışmaları için Bilecik'e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İnce, "Referandumda sona yaklaşıyoruz. Mitinglerim 90'a yaklaştı. 50'ye yakın vilayete gittim. Hayır çıkacağından hiç kuşkum yok. Hayırlı olacak bu. Hayırlısıyla yüzde 58-60 aralığında hayır çıkacağını düşünüyorum. 7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum, öyle hisediyorum" diye konuştu.







kaynak:sol