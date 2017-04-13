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chp'li muharrem ince 'hayır' için oran verdi

CHP'Lİ MUHARREM İNCE 'HAYIR' İÇİN ORAN VERDİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda yüzde 58-60 aralığında "hayır" çıkacağını söyleyerek, "7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:47
Puan Ver : Chp'li Muharrem İnce 'hayır' İçin Oran Verdi(7/10)8


Referandum çalışmaları için Bilecik'e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İnce, "Referandumda sona yaklaşıyoruz. Mitinglerim 90'a yaklaştı. 50'ye yakın vilayete gittim. Hayır çıkacağından hiç kuşkum yok. Hayırlı olacak bu. Hayırlısıyla yüzde 58-60 aralığında hayır çıkacağını düşünüyorum. 7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum, öyle hisediyorum" diye konuştu.



 



kaynak:sol








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