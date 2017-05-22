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chp'li milletvekillerinin gözaltı tepkisi

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN GÖZALTI TEPKİSİ

CHP'li bazı milletvekilleri, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasının protesto edildiği eyleme destek verdi.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:10
Puan Ver : Chp'li Milletvekillerinin Gözaltı Tepkisi(7/10)5


CHP'li bazı milletvekilleri, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasının protesto edildiği eyleme destek verdi. İzinsiz eylem sırasında 11 kişi gözaltına alındı.



KHK ile görevlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevi başlatan Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen bir grup gösterici, Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yaptı.



Eyleme destek vermek üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da İnsan Hakları Anıtı önüne geldi. Milletvekilleri bir süre göstericilerle birlikte oturma eylemi yaptı.



Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis, grubu dağılmaları yönünde sık sık uyardı. İkazlara uymayan yedisi erkek, dördü kadın 11 eylemci gözaltına alındı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Li  Milletvekillerinin  Gözaltı  Tepkisi    haber

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