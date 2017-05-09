CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'yı görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerinin 61'nci gününde...



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'yı görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerinin 61'nci gününde Yüksel Caddesi'nde ziyaret etti. CHP'liler Gülmen ve Özakça'nın sağlıklarının kötüye gitmemesi için eylemlerini sonlandırmalarını istedi.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Şenal Sarıhan, Murat Emir, Necati Yılmaz, Nihat Yeşil'den oluşan heyet görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'yı açlık grevlerinin 61'nci gününde Yüksel Caddesinde ziyaret etti.







kaynak:haberler