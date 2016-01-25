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chp'li milletvekili'nin eşine bıçaklı saldırı

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ'NİN EŞİNE BIÇAKLI SALDIRI

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın eşi Murat Hürriyet, kayınpederini ziyaret için gittiği Kocaeli'deki bir özel hastanede, eşinin kardeşi tarafından hastane odasında bıçaklandı

Tarih : 25 Ocak 2016, 09:05
Puan Ver : Chp'li Milletvekili'nin Eşine Bıçaklı Saldırı(7/10)4


CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın eşi Murat Hürriyet, Kocaeli'deki bri özel hastane odasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre için Tekirdağ'dan sevk edildiği Kocaeli'deki bir özel hastanede rehabilitasyon tedavisi gören kayınbabası Şaban Kaplan'ı ziyarete gelen Murat Hürriyet, CHP'li vekil eşinin kardeşi ile bir anda hastane odasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağına sarılan Emrah K., eniştesini vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak hastaneden kaçtı.

HASTANE ODASINDA VEKİL ABLASININ EŞİNİ BIÇAKLADI

Bağrışmalar üzerine odaya gelen hemşireler tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Hürriyet acil ameliyata alınırken olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri hastanede güvenlik kameralarını inceleme altına alırken olayı haber alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan apar topar hastaneye geldi. Kaplan'ın ardından ise Murat Hürriyet'in yakınları ve Kocaeli protokolünden de hastaneye çok sayıda kişi gelerek olay hakkında bilgi aldılar.








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