

Olay dün gece, Yahya Kaptan mevkiinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in babası Şaban Kaplan hastanede tedavi görürken, milletvekilinin kardeşi Emrah Kaplan ile eşi Murat Hürriyet arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Murat Hürriyet, Emrah Kaplan'a babasıyla ilgilenmediği yönünde serzenişte bulundu. Sinirlenen Emrah Kaplan, eniştesine saldırdı. Emrah Kaplan eline geçirdiği meyve bıçağını eniştesinin ensesine, göğsüne ve karnına sapladı. Ağır yaralanan Murat Hürriyet, hemen aynı hastanede ameliyata alındı. Murat Hürriyet'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, yaşananlara tanık olan Fatma Hürriyet Kaplan ise büyük şok yaşadı.







25 ÜNİTE KAN VERİLDİ







Bu Sabah saatlerinde hastaneye gelen CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve partililer, Murat Hürriyet'in sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştılar. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Murat Hürriyet'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Olayın hastanede olması bir şans. Vekilin eşine arkadan saldırıda bulunuluyor. Akciğer bölgesi, göğüs kafesi ve ensesinde çok ciddi yaralar açılıyor. 25 ünite kan verilmiş. Şu anda kendine geldiği, yavaş yavaş tepkiler verdiğini, nabız ve kalp ritminin normale döndüğünü doktorlarından öğrendik. Murat bey güçlü olduğu için bunu yeneceğini düşünüyoruz. Yavaş yavaş kendine gelecek ve düzeleceğine inanıyoruz" dedi.







Hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Emrah Kaplan'ın ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor. Tekirdağ'da yaşayan Emrah Kaplan'ın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.