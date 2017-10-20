CHP'Lİ MAHMUT TANAL, TBMM KÜRSÜSÜNDE ÇORABINI ÇIKARARAK AK PARTİLİLERLE TARTIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal AK Parti milletvekilleriyle TBMM Genel Kurul salonunda ilginç bir tartışma yaşadı.
ÇORABINI ÇIKARIP, YARA İZİNİ GÖSTERDİ
Tanal, Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin FETÖ projesi olduğunu iddia etti.
Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri itiraz ettiler. Tanal, AK Parti milletvekillerinin kendisine Ergenekoncu, Balyozcu, PKK'lı dediklerini söyleyerek, Silivri'de 4 metrelik duvardan atladığını ifade etti. Daha sonra duvardan atlarken kırılan bacağındaki çorabını çıkararak yara izini gösterdi.
"LGBT EYLEMİNE GİTTİM DİYE BANA İ... DEDİNİZ"
Tanal, AK Partili vekillere, "Ben Silivri'ye Ergenekon'a, Balyoz'a gittiğim zaman, şu ayağım 4 metre barikattan atlayıp kırıldığı zaman siz bana 'Ergenekoncu', 'Balyozcu' diyordunuz. Diyarbakır'daki davalara gittiğim zaman, 'PKK'lı' diyordunuz. LGBT'li bireylerin davalarına gittiğim zaman -çok özür dilerim 80 milyon insandan- bana 'i...' diyordunuz. Maalesef siz, insan hakları aktivisti olan tüm insanlara her türlü lafı söyleyensiniz. Ben AK Parti'nin Üsküdar kurucusunun işyeri kapandığı zaman AK Partili kurucu üyenin hakkını hukukunu savunmuş olan bir adamım" sözleriyle tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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