

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada CHP'nin OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Levent Gök, Meclis gündeminde olan 667 sayılı KHK'nın kanunlaşmasının ardından Anayasa Mahkemesine götüreceklerini anımsattı.







Gök, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın CHP'nin KHK'ları Anayasa Mahkemesine götürmesine ilişkin “Anayasa'nın 148/1. maddesindeki düzenleme ile OHAL döneminde çıkarılan KHK'lara karşı iptal davası açılamazö sözlerini eleştirdi. Levent Gök şöyle konuştu: Bir kere yapmış olacağımız hukuki başvurunun değerlendirileceği organ Anayasa Mahkemesidir. MHP'nin parti süresi içinde Anayasa Mahkemesine pek başvuruda bulunmadıklarını biliyoruz, bu konuda pek pratikleri yoktur. Üzüldüğüm nokta Semih Yalçın arasaydı ve anayasa mahkemesinin emsal kararlarını kendisine verir ve onların kamuoyuna yanlış bilgi vermesini önlerdik. Semin Yalçın ile herhangi bir polemiğe girmek istemem. Biz hukuk devletinden ayrılmayacağız. CHP olarak biz sorumluluğumuzu biliyoruz. FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilmeli ama FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı. Bu çıkarılan kararnamelerde FETÖ ile mücadele sulandırılmıştır değerli arkadaşlarım. İtirazlarımız anayasa mahkemesini çizmiş olduğu sınırlar dahlinde olup ön gördüğü koşulları taşımayan KHK yer alan hususları anayasa mahkemesinin önüne götürerek denetimini sağlamaktır. Dilerim anayasa mahkemesi bu değerlendirmemi uygun bulacaktır. Hukuki bir değerlendirmenin yapılmasına hepimizin ihtiyacı var."