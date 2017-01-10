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chp'li kenan otlu'dan küstah çağrı

CHP'Lİ KENAN OTLU'DAN KÜSTAH ÇAĞRI

CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak halkı sokağa teşvik etti ve kaos çağrısı yaptı!

Tarih : 10 Ocak 2017, 14:29
Puan Ver : Chp'li Kenan Otlu'dan Küstah Çağrı(5/10)6


CHP İstanbul Gençlik kolları başkanı Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için Kürdistan ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm demişti.



CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasına da tepki göstermişti



TWITTER'DAN KÜSTAH ÇAĞRI



Otlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak halkı sokağa teşvik etti.



"Bu iş ya mecliste yada sokakta bitecek. Sahibine hizmet için soytarılık yapanlar. Tarihe kara bir leke olarak düşecekler." ifadelerini kullanan otlu iç savaş çağrısı yaptı.



İŞTE O TWEET





 



kaynak:sabah








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