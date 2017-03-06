Chp'li Kadınlar 'hayır' Yazısı Oluşturacak
Şampiyonluk Yarışında Son Viraja Girildi
Binali Bey'in Böyle Bir İfade Kullanmasını Çok Yadırgadım
Vatandaşlara Önemli Kimlik Fotokopisi Uyarısı
Menbiç'ten Dikkat Çeken Görüntü
Ek Gıdaya Geçişte Alerjik Reaksiyonlara Dikkat
Polatlı Darbe Davasında İkinci Hafta Başladı
Devlet Bahçeli'den Flaş Açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalnız Değildir
Harika Avcı'ya 5 Yıldızlı Otelde Gözaltı
Merkez Bankası'ndan Kritik Enflasyon Açıklaması!
Kocasını, Eniştesine Böyle Öldürtmüş!
Fetö'cü Kurum Müdürlerine Operasyon: 11 Gözaltı
Abd Karşı Saldırıya Geçti
İphone 6 İpad Satışlarını Tehlikeye Soktu
Twitter Facebook'un Timeline Özelliğini Kopyaladı
Ces Fuarında Neler Olacak
Transparan Akıllı Telefon
Çinliler Palm'i Aldı
Yeni İphone Se, Bu Ay Tanıtılabilir
Blackberry Aurora Ortaya Çıktı!

chp'li kadınlar 'hayır' yazısı oluşturacak

CHP'Lİ KADINLAR 'HAYIR' YAZISI OLUŞTURACAK

365 kadın yan yana durarak 'hayır' yazısı oluşturacak

Tarih : 06 Mart 2017, 14:03
Puan Ver : Chp'li Kadınlar 'hayır' Yazısı Oluşturacak(9/10)10


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yarın İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kadınlarla birlikte yan yana durarak 'hayır' yazısı oluşturacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altıok ve Selin Sayek Böke ile birlikte CHP İzmir Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Chp  Li  Kadınlar    Hayır    Yazısı  Oluşturacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER