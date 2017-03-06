CHP'Lİ KADINLAR 'HAYIR' YAZISI OLUŞTURACAK
365 kadın yan yana durarak 'hayır' yazısı oluşturacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yarın İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kadınlarla birlikte yan yana durarak 'hayır' yazısı oluşturacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altıok ve Selin Sayek Böke ile birlikte CHP İzmir Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.
kaynak:habertürk
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