

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu. "Yüzde 25'ten memnunsak silkelenmemiz lazım" diyen İnce, adaylık ile ilgili soruya, "CHP kurultaylarında aday olunmaz, aday gösterilir. Yarından itibaren kurultay için imzaları toplamaya başlayacağız" dedi.



Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:



Türkiye'nin vicdanına sesleniyoruz: 7'nci seçimde başarılı olacağını söyleyen bir Allah'ın kulu var mı?



6 seçimde başarılı olamayan bir yönetim vardır. Şimdi 2019'da yaşayacağımız 3 büyük seçimde başarı sağlayacaktır. 6 seçimde yenilmiş bir parti hangi emarelerle başarılarla atlatacak. Ben göremiyorum. Hatta önümüze başkanlık sistemi referandumu gelirse, Recep Tayyip Erdoğan yine gelecektir.



Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı var. CHP'nin de büyük bir değişime ihtiyacı var. Halk AKP iktidarını değiştirmek gerekiyor. Ancak bu muhalefet iktidarı değiştiremiyor. Önce muhalefeti değiştireceğiz, sonra da bu muhalefet iktidarı değiştirecek. Vakti geldi meşrutiyet ilan edildi, vakti geldi cumhuriyet ilan edildi, şimdi de ciddiye ilan edilmeli. Buradaki duyarlı arkadaşlarımla partinin önüne bu seçeneği koyuyoruz. Önümüzde büyük belalar var. Bu belaların üzerinden gelmeliyiz. Tek umut adresi CHP'dir.



42 il başkanının olağanüstü kurultay talebini şundan haklı buluyoruz:



1 Kasım'daki seçimden 15 gün önce Hakkari'de il kongresi yapılıyor. Yüzde 1 oy alıyoruz. Hangi telaş sandıktaki oyu artırmak varken, il kongresi yapıyorsunuz? Seçime 21 gün kala Karaman'da niye il kongresi yapıyorsunuz? Bu telaş neden? Böyle bir yapı olamaz. Seçmeni ikna etmek önemlidir, delegeyi değil.



Neden bir değişim içindesiniz? Neden kurultay delegelerine güvenmiyorsunuz? Orada oturabilirsiniz, ama Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz. Ancak istikşafi yaparsınız. Olağanüstü koşulları yönetebilen bir CHP istiyoruz. Bizim kaybımız ülke, cumhuriyet. Bazılarını kaybı koltuk olabilir.



Bu ülkede Aleviler, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, solcular, laikler, emekçiler kendini yenik hissediyor. 7 Haziran'da oyu düşen bir CHP, Genel Merkezi önünde şenlik yapabiliyor. Soma'da, Ankara'da katliamlar olurken hükümet hiç üstüne alınmıyor. Sorumluluk hissetmiyor. Hükümete benzeyen bir CHP anlayışı olamaz.



Amasız bir CHP istiyoruz.



Laiklik. Kıvırmaya gerek yok. Bu ülkede laikliği savunamaz olduk.



Kaderimize, ülkemize sahip çıkacağız. CHP üyelerine sesleniyorum. Yunanistan'da PASOK'a bakın, geleceğinizi görün.



Saygı duruşunu bile bir bütün halinde yapamayan, golü atan bir oyuncunun kökenini, Nobel almış birisinin kökenini sorgulayan bir halk olabilir mi? Bunlar CHP bir umut olamıyorsa ümit bitmiş demektir.



Politikalar bitmişse, güven yoksa, özgürlük yoksa ve biz hala CHP olarak yüzde 25'ten memnunsak; bu partinin, Türkiye'nin silkinmesi lazım. Herkesi ciddiyete davet ediyorum. CHP'nin olağanüstü kurultayının toplanmasını istiyorum.