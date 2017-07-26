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CHP'Lİ GÜRSEL EROL: PKK BENİM HAKKIMDA İNFAZ KARARI ALMIŞ


CHP'li Gürsel Erol: PKK Benim Hakkımda İnfaz Kararı Almış
Tarih : 26 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Chp'li Gürsel Erol: Pkk Benim Hakkımda İnfaz Kararı Almış(7/10)3

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki rapor görüşülüyor.

Görüşmelerde, Tuğba Hezer Öztürk adına savunma yapan Önder, Meclise devamsızlıktan dolayı bir vekilin, vekilliğinin düşürülmesinin konuşulduğunu, ancak bunun aslının devamsızlık olmadığını öne sürdü.

"PKK BENİM HAKKINDA İNFAZ KARARI ALDI"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise terörün, ülkenin siyasal sorunu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için düzenlenen yürüyüş sonrası, terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden birinin kendisi hakkında infaz kararı verildiğini söylediğini anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Ben bu kürsüden HDP'li milletvekilleri hakkında savunma yapabiliyorsam, HDP'li milletvekilleri de çıkıp bu kürsüden örgüt tarafından ölüm emri verilmiş bir milletvekili hakkında örgütü eleştirsin."

ÖNDER: KANDİL'DE SENİNLE İLGİLİ NELER KONUŞULDUĞUNU ANLATABİLİRİM

Sırrı Süreyya Önder, Erol'un konuşması üzerine, "Şahıs olarak sadece sizin değil bu dünyada yaşayan her canlının tırnağına gelen zarar bizim gözümüze gelsin." dedi. Kandil'de, Gürsel Erol ile ilgili nelerin konuşulduğunu kuliste kendisine anlatabileceğini dile getiren Önder, "Senin kıraatını da kalibreni de herkes biliyor. İl başkanınızın açıklamaları gayet samimiydi, seninki yapay oldu." ifadelerini kullandı.

ORTALIK KARIŞTI

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Verilen arada Erol'un, Önder'in yanına gitmesi üzerine CHP ve HDP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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