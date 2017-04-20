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chp'li gök: ysk görevi kötüye kullanarak tam kanunsuz...

CHP'Lİ GÖK: YSK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANARAK TAM KANUNSUZ...

"YSK'NIN ALMIŞ OLDUĞU HEPİMİZİN SAÇINI BAŞINI YOLDURAN KARARLARI KARŞISINDA DOĞAL OLARAK PROTESTO BİR HAKTIR" "ŞU ANDA VATANDAŞ DEVLETE VE YSK'YA GÜVENMİYOR.

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:39
Puan Ver : Chp'li Gök: Ysk Görevi Kötüye Kullanarak Tam Kanunsuz...(8/10)7


CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent Gök, kesin olmayan referandum sonuçları ve YSK'nın referanduma ilişkin aldığı kararlara değinerek, "YSK tam kanunsuz bir karar verdi. YSK kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullandı. YSK suç işlemiştir.



Binlerce vatandaşlarımız suç duyurusunda bulunuyor. Görevi kötüye kullanmışlardır.  YSK görevi kötüye kullanmış tam kanunsuz bir işlem yapmıştır. YSK referandum sürecini katletmiştir. Yüzde 51 bu anayasanın güçlü olmasını temin etmez. Meşruiyeti yıllarca tartışılacaktır. YSK'nın aldığı karar YSK'yı büyük bir itibar kaybına uğratmıştır.



Hem yurt içinde ve yurt dışında. YSK'ya 'Evet' diyenler de güvenemiyor. Kafasında kuşkular var. Şu anda vatandaş devlete ve YSK'ya güvenmiyor. 'Hile, hurda' oldu diyor. 'Emaneti koruyamayanların imanı da yoktur.' Bugün genel merkezimizde hukukçularımızla YSK'nın kararlarını masaya yatıracağız. YSK'nın almış olduğu hepimizin saçını başını yolduran kararları karşısında doğal olarak protesto bir haktır. CHP'nin kaosla bir işi olmaz. Her türlü çalışma demokratik yollarla yapılmalı" dedi.



CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent Gök, CNN Türk canlı yayınında kesin olmayan referandum sonuçları ve YSK'nın referanduma ilişkin aldığı kararları değerlendirdi.

 



 



kaynak:haberler








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