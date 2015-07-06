O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CHP'Lİ GÖK: MHP TUTUMUNU AÇIKLAYAMAMANIN SIKINTISI İÇİNDE


CHP'Lİ GÖK: MHP TUTUMUNU AÇIKLAYAMAMANIN SIKINTISI İÇİNDE
Tarih : 06 Temmuz 2015, 17:35
Puan Ver : Chp'li Gök: Mhp Tutumunu Açıklayamamanın Sıkıntısı İçinde(10/10)10


CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti iktidarının 7 Haziran seçimlerinden bu yana 663 üst düzey atama yaptığını belirterek, "Nedir bu telaş? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? İktidardan düşmüş bu geçici hükümetin yaptığı atamaların tümü teamüllere ve ahlaka aykırıdır" dedi.



Manisa'da meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına değinen Gök, katliam gibi bir kaza yaşandığını belirterek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.



Gök, 7 Haziran milletvekili seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloya dikkati çekerek, geçici hükümetin hala kendini tek parti iktidarının hükümeti gibi gördüğünü ve buna göre davrandığını savundu.



 








Etiketler: Chp  Li  Gök  Mhp  Tutumunu  Açıklayamamanın  Sıkıntısı  İçinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER