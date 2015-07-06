

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti iktidarının 7 Haziran seçimlerinden bu yana 663 üst düzey atama yaptığını belirterek, "Nedir bu telaş? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? İktidardan düşmüş bu geçici hükümetin yaptığı atamaların tümü teamüllere ve ahlaka aykırıdır" dedi.



Manisa'da meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına değinen Gök, katliam gibi bir kaza yaşandığını belirterek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.







Gök, 7 Haziran milletvekili seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloya dikkati çekerek, geçici hükümetin hala kendini tek parti iktidarının hükümeti gibi gördüğünü ve buna göre davrandığını savundu.







