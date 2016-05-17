

CHP'li Erol dokunulmazlık oylamasına katılmayacağını açıkladı . Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de yaptığı yazılı açıklamada milletvekili yemini ederken Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağına namusu ve şerefi üzerine ant içtiğini anımsatarak “İçtiğim yemine sadık kalacağım. Anayasa'ya aykırı olan bir düzenlemenin oylamasına katılmayı etik bulmuyorum. O yüzden AKP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Meclis'te oylanacak teklifin oylamasına katılmayacağım" dedi.