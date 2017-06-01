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chp'li eren erdem, ak parti'ye tazminat ödeyecek

CHP'Lİ EREN ERDEM, AK PARTİ'YE TAZMİNAT ÖDEYECEK

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından 8 Kasım 2016'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:16
Puan Ver : Chp'li Eren Erdem, Ak Parti'ye Tazminat Ödeyecek(5/10)5


 CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından 8 Kasım 2016'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 10 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.



Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya partinin avukatı Burhanettin Sevencan ile Erdem'in avukatı Emrah Şahin katıldı.



Avukat Sevencan, dava konusu paylaşımların eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, hakaret ve iftira içerdiğini belirterek, davanın kabul edilerek tazminata hükmedilmesini talep etti.



 



kaynak:habertürk








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