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chp'li cankurtaran'dan erdoğan'a tepki

CHP'Lİ CANKURTARAN'DAN ERDOĞAN'A TEPKİ

Cankurtaran: Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü adlı tarikat lideri bile Atatürk'e ve annesine yönelik hakaretlere tepki gösterirken bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu hakaretlere karşı bir tepki göremedik. Erdoğan niye tepkisiz kalıyor?

Tarih : 12 Mayıs 2017, 15:26
Puan Ver : Chp'li Cankurtaran'dan Erdoğan'a Tepki(9/10)9


Bayrampaşa'da esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “CHP, sokakları bırakmayacak artık daha çok sokakta olacak. Herkes emin olsun bu yolun sonu eninde sonunda hayır olacak” diye konuştu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin kampanyaya da değinen Cankurtaran “Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü adlı tarikat lideri bile Atatürk'e ve annesine yönelik hakaretlere tepki gösterirken bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu hakaretlere karşı bir tepki göremedik. Erdoğan niye tepkisiz kalıyor? Atatürk'ün makamında oturan biri olarak bu hakaretlere cevap vermek önce onun görevi değil midir?” diye sordu.



“AK PARTİ, YAPILAMAYANI BECERDİ, RUSYA VE ABD'Yİ BİRLEŞTİRDİ!”



Kendisine ABD'ye gitme çağrısı yapan CHP'ye “Akıllarını kendilerine saklasınlar” diye cevap veren Erdoğan'ı eleştiren Cankurtaran, “Sizin ve AK Parti hükümetinin aklıyla işlerin nereye geldiği ortada. ABD, YPG'yi silahlandırıyor. Rusya, YPG kontrolündeki Afrin bölgesinde YPG ile birlikte kendi bayrağını asıyor.  AK Parti dış politikası tarihe beceriksizliğin sembolü olarak geçecektir. Öyle ki tüm dünyada rekabet halinde olan ABD ve Rusya bile YPG'ye yardım konusunda birleşmiştir. Bir terör örgütünü Türkiye'ye tercih edilir hale gelmiştir” dedi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Chp  Li  Cankurtaran  Dan  Erdoğan  A  Tepki    haber

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