Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı oldukça sert tartışmalarla tamamlandı.

KONUŞMASINA İZİN VERMEDİ

AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu, söz alarak CHP'nin delege seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri hatırlattı. Seçimlerde sandık görevlisinin 3 kez oy kullanması nedeniyle seçimin iptal edildiğini hatırlatan AK Partili üye, CHP'li başkanın sert tepkisine maruz kaldı.

KADIN ÜYEYE TEHDİT VE HAKARET

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın meclis üyesine "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye bağırdı. AK Partili kadın meclis üyesinin mikrofonunu kapattıran CHP'li başkan, gelen diğer tepkilere de aynı kabalıkla cevap verdi.

AK PARTİLİ ÜYELER OTURUMA KATILMADI

Tülay Ömercioğlu, Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ile yaşadıkları tartışmanın ardından, meclis toplantısının bugünkü 2'nci oturumuna katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Tülay Ömercioğlu da, bazı partililerle, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Meclis katılmayacaklarının belirten Ömercioğlu, şöyle dedi:

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI İÇİN KATILMIYORUZ"

"Dün AK Parti Grubu olarak hiçbir şekilde layık olmadığımız bir tavırla karşı karşıya kaldık. Dün geceden bu yana bunun yansımaları devam ediyor. Dün gece bu istenmeyen olaylar, yaşadığımız hakaretler, bağrışmalar, psikolojik baskı, travma, bunun ötesinde daha fazla hakarete uğramamak, aynı üslup ve tavır ile cevap vermemek amacıyla, meclis salonundan dışarıya çıktık. Biz dün birinci birleşimden çıktık, ayrıldık. Bugün ikinci birleşim mevcut. Ancak, grubumuzla biraz önce oturduk ve bir karar verdik. Başkanın sakince düşünmesi, yapmış olduğu olayları biraz özümsemesi, kendi kendisine ne yaptım, nasıl yaptım, bir özeleştiriye girmesi, amacıyla bugün biz AK Parti Grubu olarak birleşime katılmamaya, televizyonumuzun başında, Belediye Meclisinin başladığı saatten itibaren izlemeye karar verdik" dedi.

EĞER KONUŞTURULSAYDI NE SÖYLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

AK Partili Tülay Ömercioğlu, dünkü oturumda mikrofonu kapattırıp, kendisini susturduğunu belirttiği Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a söylemek istediklerini bugün basın toplantısında dile getirdi. Ömercioğlu, "Sizin yapmış olduğunuz kaset, iş teklifleri, paranın dağıtılması bizim partimizi hiç ilgilendirmiyor diyecektim. Diyeceğim laf şuydu; 'Bakın Başkan, siz artık Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı değilsiniz. Siz Çanakkale'nin belediye başkanısınız. Çanakkale'nin belediye başkanı olarak, bir CHP'deki iç kaosa, kendi kendinize mücadelenizi bir kenara bırakın. Çanakkale'mize bakın diyecektim."

Kaynak: haberinburada