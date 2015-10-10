O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CHP'Lİ ÇAM : İKİ PATLAMA OLDU, ÖNÜME BİLYE DÜŞTÜ


CHP'Lİ ÇAM : İKİ PATLAMA OLDU, ÖNÜME BİLYE DÜŞTÜ
Tarih : 10 Ekim 2015, 12:27
Puan Ver : Chp'li Çam : İki Patlama Oldu, Önüme Bilye Düştü(0/10)


Çam şöyle konuştu;  



"Mitinge katılmak üzere oradaydım. Bizil kortejin yaklaşık 30-40 metre arkasında, çok kısa aralıklarla iki patlama gerçekleşti. Benim hemen önüme bir bilye düştü. Büyük bir panik yaşandı. Onganizasyon komitesi derhal mitingi iptal etti. Herkes yaralıların yardımına koştu."  



"SURUÇ BENZERİ DÜZENEK..."



Patlamanın nedeninin bir canlı bomba olup olmadığını bilmediğini söyleyen Çam, "ancak önceden hazırlanmış bir düzenek bir plan olduğu belli. suruç benzeri bir olay yaşandı. Dedi. Çam, olayın çok hızlı şekilde aydınlatılması çağrısında bulundu.








Etiketler: Chp  Li  Çam    İki  Patlama  Oldu  Önüme  Bilye  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER