CHP'Lİ ÇAM : İKİ PATLAMA OLDU, ÖNÜME BİLYE DÜŞTÜ
Çam şöyle konuştu;
"Mitinge katılmak üzere oradaydım. Bizil kortejin yaklaşık 30-40 metre arkasında, çok kısa aralıklarla iki patlama gerçekleşti. Benim hemen önüme bir bilye düştü. Büyük bir panik yaşandı. Onganizasyon komitesi derhal mitingi iptal etti. Herkes yaralıların yardımına koştu."
"SURUÇ BENZERİ DÜZENEK..."
Patlamanın nedeninin bir canlı bomba olup olmadığını bilmediğini söyleyen Çam, "ancak önceden hazırlanmış bir düzenek bir plan olduğu belli. suruç benzeri bir olay yaşandı. Dedi. Çam, olayın çok hızlı şekilde aydınlatılması çağrısında bulundu.
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