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chp'li böke: meclis'ten çekilmeyi de konuşabiliriz

CHP'Lİ BÖKE: MECLİS'TEN ÇEKİLMEYİ DE KONUŞABİLİRİZ

Böke CHP için Meclis'ten çekilmenin de gündemlerinde olabileceğini söyledi

Tarih : 19 Nisan 2017, 15:31
Puan Ver : Chp'li Böke: Meclis'ten Çekilmeyi De Konuşabiliriz(7/10)6


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.



Böke şunları söyledi:



Türkiye yıllardır seçim yapıyor. İlk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem uluslararası düzeyde şaibeli hale geldi. Bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcileri Türkiye'nin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlama geliyor. Kimseye had bildirmeye değil Türkiye'de demokrasiyi yükseltmeye ihtiyacımız var.



"MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE BUNA GİRER"



Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer.



 



kaynak:sabah








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