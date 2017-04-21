

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Meclis'te referandum sonrası uyum sürecine yönelik gerçekleştirilecek Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili partisinin tavrının ne olacağına ilişkin Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı, toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok. Değerlendirmeye tabi tutuyoruz dedi.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, partisinin referandum sonrası çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği referandumuna yönelik tartışmaların yalnızca Türkiye gündemiyle sınırlı kalmayıp, uluslararası alana da taşındığını dile getiren Bingöl, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 3 siyasi partinin 'Referandum iptal edilsin' talebini reddetmesini de değerlendirdi.







KARARLAR, KANUN TANIMAZLIĞIN ÜRÜNÜ







YSK'nın, halk oylamasının yapıldığı 16 Nisan Pazar günü aldığı kararların hukuksuz olduğunu ileri süren CHP'li Bingöl, Dönüp, baktığımızda 16 Nisan günü yapmış olduğu 2 toplantıda, yaklaşık 20 ila 30 dakika içinde karara bağlanan o toplantıların sonucunda bizim iptal başvurumuzun görüşüldüğü toplantı, 7 saatlik bir zaman dilimine ulaştı. İki önemli kararın alındığı toplantı, 20 ila 30 dakika içinde alınıyorken ki kendilerince haklı gerekçelerin olduğu ifade ediliyor; ama o kararların ve seçimin iptali yönündeki başvuru 7 saatlik bir görüşme sonucunda sonlandırılıyor. Demek ki 16 Nisan'daki toplantılarda alınan kararlar, gerçekten maddi temeli olmayan, hukuksuzluğun ve kanun tanımazlığın ürünüdür diye konuştu.







kaynak:haberler