Tvnet'in “Derin Tarih” programının sunucusu Mustafa Armağan'a, Yavuz Bahadıroğlu'na ve yine ATATÜRK ve manevi kızı Afet İnan ile ilgili akıl almaz ifadeler sarf eden Süleyman Yeşilyurt hakkında CHP'li Biçer bugün Manisa Adliyesinde suç duyurusunda bulundu



Sözde Tarihçi sıfatını kullanarak sosyal paylaşım sitesinden hemen her gün Atatürk'e hakaret eden Tvnet'in “Derin Tarih” programının hazırlayıcısı ve sunucusu olan Mustafa Armağan'a, Yavuz Bahadıroğlu'na ve yine ATATÜRK ve manevi kızı Afet İnan ile ilgili akıl almaz ifadeler sarf eden Süleyman Yeşilyurt hakkında CHP'li Tur Yıldız Biçer bugün Manisa Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.



CHP'li Biçer suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada; “ATATÜRK ve fikirleri, yetiştirdiği nesiller, kurduğu medeniyet algısı hala onlar içine korku veriyor.



Kişiliklerini, ilkelerini yok edenler, değerlerini kaybedenler Değerlerini ATATÜRK'e her fırsatta saldırarak yeniden öldürülmek yarattığı her şeyi ortadan kaldırmak istiyor.



Keşke emperyalizmin altında halifelikle yönetiliyor olsaydık diyen meczupların meczup talebeleri bunlar işte.



ATATÜRK ve Cumhuriyet karşıtları olan sözüm ona bu tarihçi tetikçiler kendi zihin dünyalarında ve hayatlarında yaşadıkları tasavvur ettikleri rezillikleri ATATÜRK'e mal etmeye çalışıyorlar.







kaynak:gerçekgündem