

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ahmet Şadan Ersoy, partiden istifa dilekçisini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine gönderdiğini açıklayarak,



“Çemişgezekli hemşehrilerimiz, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ilçemize hizmet etmek için bizleri Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı seçti. Vatandaşımız bizlere bu görevi verdikten sonra parti ve ya farklı bir ayrım düşünmeden herkese ve herkesime eşit hizmet götürme çabası içerisinde olduk.







Cumhuriyet Halk Partisinden seçilen bir belediye başkanı olarak partimizin misyonuna, düşüncesine aykırı hareket etmedim. Son zamanlarda yerel teşkilatımızla yaşadığım uyumsuz süreçten dolayı partimden istifa kararı aldım” dedi.