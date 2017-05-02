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chp'li bekaroğlu, mehmet şimşek paylaşımı için özür diledi

CHP'Lİ BEKAROĞLU, MEHMET ŞİMŞEK PAYLAŞIMI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Şimşek'in Alman maliye bakanı Wolfgang Schaeuble ile çekilmiş fotoğrafı üzerinden AK Parti'yi eleştiren CHP'li Bekaroğlu cehaletinin kurbanı oldu.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 11:54
Puan Ver : Chp'li Bekaroğlu, Mehmet Şimşek Paylaşımı İçin Özür Diledi(10/10)11


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Şimşek'in eğilmiş olması üzerinden AK Parti eleştirisi yaptı. Bekaroğlu, fotoğrafın altına "Maliye Bakanları; biri Alman biri Türk. Ecevit'in hasta haliyle ABD Başkanı ile resmini yıllardır diline dolayanlara" diye yazdı.



CEHALETİNİN KURBANI OLDU



Bekaroğlu fotoğraf üzerinden eleştiri yaparken unuttuğu bir şey vardı, o da Alman Bakan'ın tekerlekli sandalye kullandığıydı. Şimşek'in yaptığı ise tamamen insani bir hareketti. Paylaşımına gelen yorumlar sonrası hatasını fark eden Bekaroğlu, paylaşımını kaldırıp, özür diledi.



Bekaroğlu, "Alman Bakan'ın engelli olduğunu bilmemek benim için bir eksiklik, özür diliyor, paylaşımı kaldırıyorum. Gerçekten çok mahçup oldum, tekrar tekrar özür dilerim..." dedi.



 



kaynak:sabah








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