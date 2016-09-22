Maaşını 15 aydan bu yana üniversitede okuyan kız öğrencilere burs olarak veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, geçen yıl mezun olan 11 ve sınıfta kalan 6 öğrenci yerine, yenilerini belirledi.



Maaşını 15 aydan bu yana üniversitede okuyan kız öğrencilere burs olarak veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, geçen yıl mezun olan 11 ve sınıfta kalan 6 öğrenci yerine, yenilerini belirledi. Burs vermek için, İzmir Birinci Bölge'deki ilçelerden birinde anne baba ayrı olan ve annesinin yanında kalan ve fakülte okuyan kız öğrenciler tercih edildi. 17 kişilik burs için 126 öğrenci başvurdu.