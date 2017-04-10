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chp'li balbay: başbakan gizli hayırcı

CHP'Lİ BALBAY: BAŞBAKAN GİZLİ HAYIRCI

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandumda 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona millet karar verir' dediğini belirterek, "Bu durum Sayın Başbakanın gizli hayırcı...

Tarih : 10 Nisan 2017, 17:26
Puan Ver : Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı(7/10)5


CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandum da 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona millet karar verir' dediğini belirterek, "Bu durum Sayın Başbakanın gizli hayırcı olduğu yorumunu öne çıkarıyor, Başbakan konuşmasını bilen birisidir, ama bu konuşmasında yutkunarak konuşuyor" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne gelen Mustafa Balbay, vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da 'hayır' oyu kullanmalarını istedi.



 



kaynak:haberler








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