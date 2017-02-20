

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yazılı yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vererek, örtülü ödenekteki artışın nedenini sordu.







Örtülü ödenek harcamalarının 2017 yılının ilk ayında rekor kırdığını belirten CHP Milletvekili Murat Bakan, TBMM Başkanlığı'na, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yazılı yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. 2017 Ocak ayında yapılan harcamaları Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 163 milyon 866 bin lira olarak açıkladığını belirten Bakan, "Geçen yıldan bu yıla aynı ay baz alındığında, örtülü ödenek harcamalarında yaklaşık yüzde 60 bir artış olduğu görülmektedir. Belirtilen bu harcama tutarı 'gizli hizmet giderleri' olarak isimlendirilmiş ve bütçeden Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın kullandığı kalem olarak sınıflandırılmıştır. Örtülü ödenek harcamalarında son 10 yıla bir göz atıldığında; 2007'de 436 milyon, 2008'de 510 milyon, 2009'da 634 milyon, 2010'da 706 milyon, 2011'de 951 milyon, 2012'de 1 milyar 175 milyon, 2013'te 1 milyar 248 milyon, 2014'te 1 milyar 78 milyon, iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harcamalara ortak olduğu 2015'te bu tutar bir anda 1 milyar 773 milyon liraya çıkmış, 2016'da 1 milyar 616 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Yıldan yıla sürekli artan ve her yıl bir önceki yılın rekorunu kıran bir örtülü ödenek harcaması söz konusudur" dedi.







kaynak:haberler