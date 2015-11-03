

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, geçtiğimiz yıl verdiği önerge üzerinde konuşurken, tartıştığı AKP'li milletvekillerini, "Şeytan diyor ki şu ayakkabıyı çıkar, fırlat. Bir ayakkabıma bakıyorum, bir size bakıyorum ama değmez" diyerek tepki göstermişti.







Aylin Nazlıaka, CHP'nin Ankara 1. Bölge adayı olarak yeniden Meclis'e girdi.







"YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLANMAYA BAŞLADIM"







Seçimi değerlendiren Nazlıaka, "Çok çalıştık ama iktidar olamadık. Dostlar, üzgünüm ama üzüntüyle kaybedecek zaman yok, hele de ülkemizin çığ gibi sorunları varken...Mücadeleye devam edeceğiz. Yenildiğimizde değil vazgeçtiğimizde kaybederiz" dedi.







Aylin Nazlıaka ayrıca Ortaçağ silahlarını andıran demir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla, "Ben yeni dönem için hazırlanmaya başladım bile" mesajını paylaştı.



