O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CHP'Lİ AYLİN NAZLIAKA'DAN ÇİVİLİ AYAKKABILI PAYLAŞIMI


CHP'Lİ AYLİN NAZLIAKA'DAN ÇİVİLİ AYAKKABILI PAYLAŞIMI
Tarih : 03 Kasım 2015, 10:39
Puan Ver : Chp'li Aylin Nazlıaka'dan Çivili Ayakkabılı Paylaşımı(5/10)6


CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, geçtiğimiz yıl verdiği önerge üzerinde konuşurken, tartıştığı AKP'li milletvekillerini, "Şeytan diyor ki şu ayakkabıyı çıkar, fırlat. Bir ayakkabıma bakıyorum, bir size bakıyorum ama değmez" diyerek tepki göstermişti.



Aylin Nazlıaka, CHP'nin Ankara 1. Bölge adayı olarak yeniden Meclis'e girdi.



"YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLANMAYA BAŞLADIM"



Seçimi değerlendiren Nazlıaka, "Çok çalıştık ama iktidar olamadık. Dostlar, üzgünüm ama üzüntüyle kaybedecek zaman yok, hele de ülkemizin çığ gibi sorunları varken...Mücadeleye devam edeceğiz. Yenildiğimizde değil vazgeçtiğimizde kaybederiz" dedi.



Aylin Nazlıaka ayrıca Ortaçağ silahlarını andıran demir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla, "Ben yeni dönem için hazırlanmaya başladım bile" mesajını paylaştı.










Etiketler: Chp  Li  Aylin  Nazlıaka  Dan  Çivili  Ayakkabılı  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER