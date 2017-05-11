CHP'li 4 milletvekili, ihraç edilen kamu görevlileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için, 24 saatlik açlık grevine başladı



CHP'li 4 milletvekili 24 saatlik açlık grevine başladıklarını duyurdu. Açlık grevine dün başlayan, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bugün de eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.







"24 SAAT YEMİYORUZ, İÇMİYORUZ"







CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sesini duyurmak için '24 saat yemiyoruz, içmiyoruz' mesajını paylaştı.







kaynak:habertürk